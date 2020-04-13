"Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу

6921 103
"Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що людей, які помруть від коронавірусу, ховатимуть у спецмішках і закритих трунах.

Також для них буде відведено окремі місця на кладовищі, оскільки тіла хворих можуть навіть після смерті бути рознощиками вірусу, заявив Сенкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Преступности.НЕТ.

"Може, для вас це стане додатковим стимулом, щоб не виходити і не наражати на небезпеку: людей, які помруть від коронавірусу, видаватимуть у закритих трунах. Ми закуповуємо спеціальні анатомічні мішки. І тих, хто помер від коронавірусу, будуть "запаковувати" в ці мішки і ховатимуть у закритих трунах, щоб не заразити всіх інших. Уже відомо, що після смерті люди можуть також бути рознощиками вірусу. Що це означає? Що тих людей, які помруть від цього, ховатимуть на окремому місці на кладовищі, як колись ховали "чумних". Може, така невесела штука зробить вас трохи більш продуманими", - заявив Сенкевич.

Також читайте: На Одещині зафіксовано перший летальний випадок від Covid-19. Всього в області виявили 67 випадків коронавірусу, - голова ОДА Куций

Коронавірус і карантин
карантин Миколаїв похорон смерть Сенкевич COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18 susanin
"Как когда-то чумных", - мэр Николаева Сенкевич объяснил горожанам, как будут хоронить умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 8512
показати весь коментар
13.04.2020 08:26
+17 Ali Hasan
Вже майже 200 медиків інфіковані короновірусом тому, що їм своєчасно не дали засобів захисту! Ще велика частина медиків звільнилася і продовжує звільнятися, бо мають низьку зарплату та не бачать перспективи після погроз звільнити їх після 1 квітня. Тобто ця влада зедебільна на всю голову.
показати весь коментар
13.04.2020 08:29
+16 Лео Кот
держи...
избирателям Зели выдают... "Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9675

"Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3241
показати весь коментар
13.04.2020 08:39
Дивитись коментарі