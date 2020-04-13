"Як колись чумних", - мер Миколаєва Сенкевич пояснив містянам, як ховатимуть померлих від коронавірусу

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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що людей, які помруть від коронавірусу, ховатимуть у спецмішках і закритих трунах.

Також для них буде відведено окремі місця на кладовищі, оскільки тіла хворих можуть навіть після смерті бути рознощиками вірусу, заявив Сенкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Преступности.НЕТ.

"Може, для вас це стане додатковим стимулом, щоб не виходити і не наражати на небезпеку: людей, які помруть від коронавірусу, видаватимуть у закритих трунах. Ми закуповуємо спеціальні анатомічні мішки. І тих, хто помер від коронавірусу, будуть "запаковувати" в ці мішки і ховатимуть у закритих трунах, щоб не заразити всіх інших. Уже відомо, що після смерті люди можуть також бути рознощиками вірусу. Що це означає? Що тих людей, які помруть від цього, ховатимуть на окремому місці на кладовищі, як колись ховали "чумних". Може, така невесела штука зробить вас трохи більш продуманими", - заявив Сенкевич.

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