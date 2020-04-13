Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 10-ту добу: осередки займання спостерігаються в 3 лісництвах, - ДСНС

1188

У Чорнобильській зоні в понеділок, 13 квітня, рятувальники продовжують гасіння пожеж на території трьох лісництв - Корогодського, Котовського та Денисовецького.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7 год. 13 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить зона відчуження. ФОТОрепортаж

До гасіння пожеж залучено 366 осіб та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 307 рятувальників особового складу та 63 одиниці техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, якими 12 квітня здійснено 143 скиди – 370 т води).

Зазначимо, що гасіння пожежі в Чорнобильській зоні розпочалося 4 квітня.