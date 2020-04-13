Найближчим часом проведення миротворчої місії ООН на Донбасі є малореалістичним, - Кислиця

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Проведення миротворчої місії ООН на Донбасі найближчим часом є малореалістичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів посол України в ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю РБК-Україна.

Водночас Кислиця зазначив, що питання операції залишається актуальним.

"Питання операцій з підтримання миру залишається. Воно актуальне? Так. Чи можемо ми сказати, що така операція може бути проведена найближчим часом на умовах, на яких наполягав попередній і нинішній президенти, а також партнери України? Ні, це малореалистично", - заявив він.

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Нагадаємо, переговори про розміщення на Донбасі миротворців ООН тривають з вересня 2017 року. У них беруть участь представники України, Росії, США, Німеччини та Франції.

Київ наполягає на тому, що миротворці мають бути присутніми на всій території Донбасу, зокрема на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Москва згодна на розміщення місії ООН тільки на лінії зіткнення.