Іран через коронавірус відклав розшифровку чорних скриньок збитого літака МАУ

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Через пандемію COVID-19 Іран на невизначений термін відклав процес скачування і розшифровки даних бортових самописців збитого літака МАУ.

Глава іранської команди розслідувачів Хасан Резаейфар запросив представників восьми країн до лабораторії в Європі, однак через логістичні складнощі, створені пандемією COVID-19, мусив відкласти початок роботи зі "скриньками", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі для деяких держав неможливо планувати подорож через COVID-19", - сказав Резаейфар.

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Очільниця Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс підтвердила, що Іран минулого тижня передав своє запрошення, і що всі інші країни відповіли на нього однаково: наразі й протягом ще певного часу особиста участь буде неможлива.

"Таким чином, завантаження й аналіз самописців слід відкласти до того часу, поки умови покращаться настільки, аби подорожувати стало безпечно. Передбачити, коли це станеться, наразі неможливо", - сказала Фокс.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.