Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ

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Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Росії Меліта Вуйнович сказала, що фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска. На її думку, використання масок є марним, якщо ігнорувати інші методи захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".

"Якщо здорова людина не перебуває в одному приміщенні з хворою, то маска їй не потрібна. Якщо вона перебуває в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більше захищає від зараження, ніж маска", - сказала пані Вуйнович.

За словами представниці ВООЗ, маска захищає не повністю. Якщо не дотримуватися дистанції, не мити руки, то людина "точно захворіє" навіть у разі її використанні. На думку пані Вуйнович, маска не шкідлива сама по собі, але люди через неї можуть змінити свою поведінку. Також вона закликала не носити їх після двох годин використання.

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Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко вважає, якщо вакцину або ліки від коронавірусу не вдасться винайти, на світ чекає нова біологічна реальність, у якій доведеться забути про каву в парку, а один з одним спілкуватися тільки через скайп, оскільки коронавірусна хвороба все-таки стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно.