Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ

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Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ

Представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Росії Меліта Вуйнович сказала, що фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска. На її думку, використання масок є марним, якщо ігнорувати інші методи захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "КоммерсантЪ".

"Якщо здорова людина не перебуває в одному приміщенні з хворою, то маска їй не потрібна. Якщо вона перебуває в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більше захищає від зараження, ніж маска", - сказала пані Вуйнович.

За словами представниці ВООЗ, маска захищає не повністю. Якщо не дотримуватися дистанції, не мити руки, то людина "точно захворіє" навіть у разі її використанні. На думку пані Вуйнович, маска не шкідлива сама по собі, але люди через неї можуть змінити свою поведінку. Також вона закликала не носити їх після двох годин використання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко вважає, якщо вакцину або ліки від коронавірусу не вдасться винайти, на світ чекає нова біологічна реальність, у якій доведеться забути про каву в парку, а один з одним спілкуватися тільки через скайп, оскільки коронавірусна хвороба все-таки стане сезонним захворюванням і повертатиметься циклічно.

Коронавірус і карантин
ВООЗ карантин маска COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Alter Nator
Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7726
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13.04.2020 08:50
+14 Шрек Баблокат
"Пошли погуляем!"..
Физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 712
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13.04.2020 09:00
+5 OA 3b6910dc
Как показал опыт 300 иранских "кулибиных", лучше всего "от коронавируса" "защищает" метиловый спирт внутрь: принял разок - и никаких больше проблем ни с коронавирусом, ни с чем другим.
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13.04.2020 08:54
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