Листопад 2020 року: в Китаї назвали терміни другої хвилі коронавірусу у світі

7212 15
Листопад 2020 року: в Китаї назвали терміни другої хвилі коронавірусу у світі

У листопаді 2020 року у світі пройде друга хвиля коронавірусу, яка при цьому виявиться значно слабшою. Її терміни передбачив директор інфекційного відділення лікарні "Хуашань" ​​в Шанхаї, глава експертної групи з лікування COVID-19 Чжан Веньхун

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляє CNN на платформі Sina.

"Ми очікуємо, що наступна хвиля епідемії може початися приблизно в листопаді", - сказав Чжан.

Він додав, що математичні моделі говорять про те, що людство не переможе вірус до літа, бо нові спалахи продовжують фіксуватися в нових країнах. В цілому, друга хвиля епідемії завдасть меншої шкоди, проте деяким африканським і американським державам буде дуже складно через слаборозвинену медицину.

Також читайте: Фізична дистанція захищає від коронавірусу краще, ніж маска, - ВООЗ

12 квітня головний епідеміолог Китаю Чжун Наньшань також оцінив ймовірність другої хвилі спалаху коронавірусу в країні. За його словами, незважаючи на те що є ризик завезення і розповсюдження зараження з інших країн, ймовірність нового масштабного спалаху доволі мала. Він пояснив це тим, що в Китаї дуже жорсткі профілактичні заходи.

За останніми даними, у світі зафіксовано понад 1,85 мільйона випадків зараження, померли понад 114 тисяч осіб.

Коронавірус і карантин
карантин Китай учені COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9 Eugeniusz 1
Со ссылкой на "лентасру"...
Цензор уже бы начал печатать прямые доклады из кремля!
показати весь коментар
13.04.2020 09:25
+8 susanin
Во всем короновирус виноват
Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 617
показати весь коментар
13.04.2020 09:27
+4 Лео Кот
начало...
скоро будем слушать на Цензоре обращения путина к народу Малороссии.. Ноябрь 2020 года: в Китае назвали сроки второй волны коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 7630
показати весь коментар
13.04.2020 09:29
Дивитись коментарі