Нових хворих на COVID-19 серед нардепів немає, дехто вже навіть вилікувався, - Разумков

701 14
Нових хворих на COVID-19 серед нардепів немає, дехто вже навіть вилікувався, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що кількість хворих на COVID-19 народних депутатів не збільшилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання, скільки депутатів на сьогодні хворіє, Разумков відповів: "Кількість не збільшилася. Навпаки, деякі народні депутати вже одужали, вилікувалися. І я сподіваюся, що найближчим часом повернуться до роботи".

"Є деяка частина народних депутатів, які перебувають на самоізоляції, бо мали контакти з тими, хто захворів. Однак поки що ситуація у Верховній Раді стабільна, вона працює", - додав спікер.

Нагадаємо, 28 березня у нардепки Ганни Скороход було підтверджено захворювання на СОVID-19. Вона перебувала вдома на самоізоляції.

18 березня в нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтвердили коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На позачерговому засіданні Ради нардепи голосуватимуть за деякі законопроєкти без обговорень, - Разумков

Коронавірус і карантин
ВР карантин Разумков Дмитро COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6 Кирилл Лещенко
Непорядок. Срочно вызываем ляшко с проверкой! Шоб завтра к утру были! Новых больных COVID-19 среди нардепов нет, некоторые уже даже излечились, - Разумков - Цензор.НЕТ 7415
показати весь коментар
13.04.2020 09:29
+3 Генрих Наблюдатель
Узбагоил! А то все так переживают за вас слуг уродов.
показати весь коментар
13.04.2020 09:32
+2 Генрих Наблюдатель
Если палёными китайским экспрес тестами так вы все здоровы...только вот многих надо на наркоту, адекватность и псих здоровте проверить.
показати весь коментар
13.04.2020 09:33
Дивитись коментарі