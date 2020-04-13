Рада сьогодні розгляне зміни до Держбюджету, скасування ринку землі та посилення відповідальності за спалювання трави

6277

Верховна Рада України в понеділок, 13 квітня, збереться на позачергове засідання.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Засідання розпочнеться о 14 годині.

На порядку денному засідання 8 питань. Зокрема, проєкт закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання) (№ 2370), проєкт закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№ 3279), проєкт закону про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб "щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 3320).

Читайте також: На позачерговому засіданні Ради нардепи голосуватимуть за деякі законопроєкти без обговорень, - Разумков

Також будуть розглядатися: проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) (№ 2339, 2339-1), проєкт закону про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (№ 3132).

Крім того, буде розглянуто проєкт закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19) (№ 3276).

Також депутати розглянуть закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента від 19 лютого (№ 1049).

Крім того, до порядку денного включено 13 проєктів постанов про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня про прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№ 2178-10-П (П1-12).