За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 45 осіб, на водних об'єктах - 14, - ДСНС

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Протягом минулого тижня (з 06.04 по 12.04) під час пожеж в Україні загинуло 45 осіб, на водних об'єктах - 14.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 6 тис. 913 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 47 осіб.

Ліквідовано 5 тис. 859 пожеж, врятовано на пожежах 47 осіб та не допущено знищення вогнем 1 тис. 290 будівель і 51 од. техніки. На пожежах загинуло 45 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 622 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 354 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 79 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 14 осіб.

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