СБУ розслідує недбалість чиновників на Миколаївщині: не вжили належних заходів в умовах епідемії COVID-19

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Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливу службову недбалість посадових осіб Миколаївської облдержадміністрації щодо вжитття негайних заходів для забезпечення першочергових потреб регіону у протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

"Посадовці Миколаївської ОДА, в умовах стрімкого поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів, визначених керівництвом країни, не вжили реальних заходів для виконання рішення облради (про придбання медобладнання та додаткове фінансування охорони здоров'я. - Ред.)", - зазначили у відомстві.

За попередньою версією слідства, дії чиновників могли завдати значної шкоди життю та здоров'ю мешканців області через поширення COVID-19.

"Наразі слідчими спецслужби розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 10 квітня, начальник обласного управління СБУ Миколаївщини Віталій Герсак заявив, що в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ проводили дослідження на коронавірус з порушеннями і тепер всім людям з підозрою на захворювання потрібно робити аналізи заново.