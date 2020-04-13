На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ

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На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 194 випадки;
Волинська область — 78 випадків;
Дніпропетровська область — 60 випадків;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 94 випадки;
Закарпатська область — 92 випадки;
Запорізька область — 85 випадків;
Івано-Франківська область — 300 випадків;
Кіровоградська область — 142 випадки;
м. Київ — 495 випадків;
Київська область — 216 випадків;
Львівська область — 124 випадки;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 25 випадків;
Рівненська область — 125 випадків;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 273 випадки;
Харківська область — 11 випадків;
Херсонська область — 31 випадок;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 462 випадки;
Черкаська область — 102 випадки;
Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 квітня 2020 року до Центру надійшло 704 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11136 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус найстрімкіше поширюється в Чернівецькій області та Києві, - МОЗ опублікувало динаміку захворюваності COVID-19 у регіонах

На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ 01На ранок 13 квітня зафіксовано 325 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 3102, померли 93 особи, 97 - одужали, - МОЗ 02

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+24 буков
Як бачим Печерську Лавру без Томоса вже накрило.
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13.04.2020 09:56
+15 Oleh57
Вчора розмовляв з своїм знайомим який виїхав до Італії років 10 тому і працює біля Кремони рятівником на швидкій - повірте ми не маємо навіть зеленої уяви який нас чекає ПЗДЦ!!! Більше нічого говорити не буду щоб не нагнітати - скажу тільки одне ЛЮДИ СИДІТЬ ВДОМА ЯКОМОГА ДОВШЕ це чи не єдиний шанс залишитись живим враховуючи стан нашої української "медицини"!!!
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13.04.2020 10:02
+10 Kirill Ponomarev
Значит с детьми нельзя гулять в лесу, весь бизнес закрыт на карантин, пловца вяжут 10 ментов, а попы продолжают собирать баранов в толпу и косить бабло и менты стоят в сторонке, шо за бл...я страна
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13.04.2020 10:02
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