Другий тиждень "Всеукраїнської школи онлайн": теми і розклад уроків

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Сьогодні, 13 квітня 2020 року, починається другий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Для того, щоб ви могли ефективно спланувати своє навчання, розповідаємо вам про розклад уроків на YouTube-каналі МОН, теми, які висвітлюватимуться цього тижня, а також нагадуємо про посилання, де ви завжди зможете знайти потрібні вам уроки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що однією з новацій цього тижня буде точний час виходу кожного уроку на YouTube-каналі Міносвіти. Минулого тижня фіксованим був тільки час початку першого уроку, інші відео виходили залежновід тривалості кожного запису.

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Так, з цього тижня на YouTube-каналі Міносвіти всі уроки будуть починатися так:

1 урок - 10:00

2 урок - 10:30

3 урок (зарядка) - 11:00

4 урок - 11:15

5 урок - 11:45

6 урок (зарядка) - 12:15

7 урок - 12:30

"Пам’ятайте, якщо запізнилися – не біда, всі уроки зберігаються в записі на нашому YouTube-каналі. Крім того, під час трансляції ви завжди можете почати її переглядати зі зручного для вас місця", - зазначили у відомстві.

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Разом з тим, в Міносвіти нагадали, що для цілісного уявлення про те, про що саме розповідають вчителі протягом тижня, публікується розклад з темами для кожного уроку. Завантажити розклад з темами можна тут: 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас.

На YouTube-каналі Міносвіти також працюють окремі списки відтворення для кожного класу:

5 клас - bit.ly/USO5class

6 клас -bit.ly/USO6class

7 клас - bit.ly/USO7class

8 клас - bit.ly/USO8class

9 клас - bit.ly/USO9class

10 клас - bit.ly/USO10class

11 клас - bit.ly/USO11class

"Нагадуємо, що Міністерство освіти і науки зібрало для вас короткі підсумки першого тижня роботи Всеукраїнської школи онлайн – тут і про прикрі помилки, і про вибух інтересу в ТikTok, і цікава статистика про те, хто та які саме уроки найбільше дивились на медіаресурсах МОН", - додали у відомстві.