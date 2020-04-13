Влада Узбекистану запровадила штрафи від $930 за образу людей з COVID-19 і публікацію їхніх персональних даних

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В Узбекистані ввели покарання за образу особи, яка перехворіла коронавірусом або перебуває на карантині, а також поширення персональних даних таких людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Озодлик", про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Оперативного штабу при Кабінеті Міністрів Узбекистану.

Так, за посягання на честь і гідність колишнього пацієнта і особи, що перебуває на карантині, а також за поширення відомостей про особисте життя цієї категорії осіб встановлюється адміністративний штраф у розмірі до 9 мільйонів сумів (930 доларів).

За повторне вчинення протиправного вчинку винуватцю буде виписаний штраф в розмірі 22,3 мільйона сумів (2330 доларів) або до 300 годин обов'язкових громадських робіт або до 2 років виправних робіт.

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Якщо незаконне розголошення інформації про особисте життя громадянина призведе до серйозних наслідків, правопорушнику загрожуватиме штраф у розмірі 44,6 млн сумів (4660 доларів) або до 360 годин обов'язкових громадських робіт або до 3 років обмеження волі або позбавлення волі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Узбекистану, всього від коронавірусу вилікувалися 66 громадян. Нині всі вони проходять курс реабілітації після лікування.