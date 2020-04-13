Рада не збирається йти на карантин і голосувати дистанційно, - Разумков

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Перевести в дистанційний режим голосування народних депутатів під час пленарних засідань Верховної Ради на час карантину неможливо ні юридично, ні організаційно.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні такої можливості немає – ні з юридичної, ні з організаційної, я думаю, так само. До того ж майже всі фракції виступили з пропозицією продовжувати роботу Верховної Ради України в тому стандартному режимі, до якого ми звикли. Сьогодні в Україні працює дуже багато установ – Верховна Рада також має працювати", – зазначив спікер у відповідь на запитання, чи не планує парламент на час карантину перейти на дистанційне голосування під час пленарних засідань.

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Водночас він нагадав, що раніше Рада змінила графік роботи.

"Зараз у нас менше пленарних засідань, більше – комітетських, більше роботи в регіонах у деяких народних депутатів, особливо мажоритарників, бо вони також допомагають людям. Однак переходити на якийсь карантин Верховна Рада не збирається", - розповів Разумков.