Лісники за вихідні 60 разів виїжджали на гасіння лісових пожеж, - Держлісагентство

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Всього з початку року лісники ліквідували 772 лісові пожежі на площі 1505 га.
На сьогодні зафіксовано 33 великі пожежі (понад 5 га), гасінням яких займалися працівники державної лісової охорони спільно з рятувальниками ДСНС. З них 17 лісових пожеж ліквідовані повністю, а 16 – вже локалізовані та перебувають у стані ліквідації.
Найбільше великих лісових пожеж зафіксовано на Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині та Харківщині.
Основною причиною виникнення лісових пожеж є порушення громадянами вимог правил пожежної безпеки у лісах, а також випалювання сухої трав'яної рослинності на сільгоспугіддях, пустищах, вздовж доріг, що межують з лісовими масивами. Сильні весняні вітри сприяють розповсюдженню вогню на прилеглі лісові насадження, чим створюють реальну загрозу їх знищення.