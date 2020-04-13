Лісники за вихідні 60 разів виїжджали на гасіння лісових пожеж, - Держлісагентство

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За 11-12 квітня працівники державної лісової охорони лісогосподарських підприємств, що входять до сфери управління Держлісагентства, 60 разів виїжджали на гасіння лісових пожеж загальною площею майже 200 га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Всього з початку року лісники ліквідували 772 лісові пожежі на площі 1505 га.

На сьогодні зафіксовано 33 великі пожежі (понад 5 га), гасінням яких займалися працівники державної лісової охорони спільно з рятувальниками ДСНС. З них 17 лісових пожеж ліквідовані повністю, а 16 – вже локалізовані та перебувають у стані ліквідації.

Найбільше великих лісових пожеж зафіксовано на Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині та Харківщині.

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Основною причиною виникнення лісових пожеж є порушення громадянами вимог правил пожежної безпеки у лісах, а також випалювання сухої трав'яної рослинності на сільгоспугіддях, пустищах, вздовж доріг, що межують з лісовими масивами. Сильні весняні вітри сприяють розповсюдженню вогню на прилеглі лісові насадження, чим створюють реальну загрозу їх знищення.