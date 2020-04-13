Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу"

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Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування "Рейтингу"

92% киян підтримують обов'язкове носіння масок, 71% згодні із закриттям метро, ​​65% - із забороною гуляти в парках.

Про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Так, вимогу обов'язково носити маски в громадських місцях підтримала переважна більшість опитаних, 92%. Проти - лише 7%.

Закриття метро на час карантину підтримують 71% киян, не підтримують - 21%.

Найменш популярна заборона на відвідування парків, лісосмуг і прибережних зон, але і вона отримала високу підтримку: її схвалюють 65%, проти - 31%.

Понад 70% киян схвалюють закриття метро, ​​65% - заборону гуляти в парках, - опитування Рейтингу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Кличка вчетверо вищий, ніж у найближчого конкурента, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося 4-7 квітня телефоном на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Аудиторія - кияни від 18 років і старші, опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не більше 2,2%.

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+13 Gordon Freeman 72862ded
73% проголосовало за Зеленского. Все дальнейшие опросы, можно строить по анналогии отталкиваясь от предыдущего.
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13.04.2020 10:43
+10 Real Trent
А ха ха ха, какой лютый пи...жь.
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13.04.2020 10:44
+9 Джавелин Рейнджер
Про метро спрашивали у тех, кто не ездит,
а про парки - у тех, кто не ходит.
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13.04.2020 10:48
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