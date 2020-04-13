Наступне позачергове засідання Ради може відбутися завтра, - "слуга народу" Кравчук

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Верховна Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання у вівторок, припускає заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Імовірно, завтра може бути засідання, але порядку денного немає", - повідомила Кравчук "Інтерфакс-Україна" в понеділок, відповідаючи на запитання, чи планується цього тижня проведення ще одного позачергового засідання парламенту, передає Цензор.НЕТ.

Вона також сказала, що в понеділок відбудеться засідання фракції.

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"Сьогодні у нас буде засідання фракції, в тому числі, щоб обговорити подальші кроки", - зазначила Кравчук.