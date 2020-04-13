Середній рівень накопичень у Держрезерві України становить 3% від норми, - глава агентства Погорілий

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У системі Державного агентства резервів України досі зберігаються протигази для коней, які нікому не потрібні, і тому їх неможливо продати.

Про це глава Держрезерву Ярослав Погорілий повідомив "Обозревателю" в інтерв'ю, передає Цензор.НЕТ.

"Середній рівень накопичень у державному матеріальному резерві становить 3% від норми накопичення. Для його відновлення необхідна сума в розмірі 30% витрат бюджету на виплату пенсії в 2020 році. Це нереально. Необхідно переглядати номенклатуру. У нас досі на складах лежать товари з СРСР", - сказав він.

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Як приклад глава Держрезерву назвав протигази для коней.

"Це все 70-ті роки. Їх заклали при Союзі, коли був сформований мобілізаційний резерв, тому що були державні виробництва. І ось вони зберігаються, бо нікому не потрібні, і їх неможливо реалізувати", - пояснив Погорілий.

За його словами, кредиторська заборгованість системи Держрезерву становить зараз близько 1 млрд грн, а дебіторська - 2,5 млрд грн.

Держрезерв є органом влади, діяльність якого координується Кабінетом Міністрів України. Об'єкти зберігання Держрезерву - продовольство, нафтопродукти, промислові товари, сировина та кілька тисяч найменувань мобілізаційного резерву.