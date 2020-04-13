Справи Майдану: завершено розслідування про вчинення міліціонером злочинів проти майданівців

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Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього старшого слідчого районного управління Головного управління МВС України в місті Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що упродовж грудня 2013 – лютого 2014 року підозрюваний безпідставно склав і підписав повідомлення про підозру трьом учасникам акцій протесту. Також колишній міліціонер подав до районного суду міста Києва клопотання про обрання відносно потерпілих запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які судом протиправно задоволено.

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Колишній слідчий міліції підозрюється у:

зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України);

службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України);

незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Наразі сторона захисту та потерпілі ознайомлюються з матеріалами провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.