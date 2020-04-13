Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко

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У понеділок о 17:00 фракція партії "Слуга народу" збереться на засідання.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Іван Шинкаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступне засідання (позачергове засідання Верховної Ради. - Ред.) у нас планується в середу і сьогодні ввечері буде фракція, на якій обговорюватимемо всі питання, можливо, якісь питання не встигнемо проголосувати (в понеділок. - Ред.) - перенесемо на середу", - заявив Шинкаренко в понеділок.

"Щодо засідань у нас зазвичай все змінюється, але я відчуваю серйозний настрій, щоб це сталося саме в середу", - додав Шинкаренко.

За словами нардепа, на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться в понеділок о 14:00, очікують президента Володимира Зеленського.

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