Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко

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Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко

У понеділок о 17:00 фракція партії "Слуга народу" збереться на засідання.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Іван Шинкаренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступне засідання (позачергове засідання Верховної Ради. - Ред.) у нас планується в середу і сьогодні ввечері буде фракція, на якій обговорюватимемо всі питання, можливо, якісь питання не встигнемо проголосувати (в понеділок. - Ред.) - перенесемо на середу", - заявив Шинкаренко в понеділок.

"Щодо засідань у нас зазвичай все змінюється, але я відчуваю серйозний настрій, щоб це сталося саме в середу", - додав Шинкаренко.

За словами нардепа, на позачерговому засіданні Верховної Ради, яке відбудеться в понеділок о 14:00, очікують президента Володимира Зеленського.

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Топ коментарі
+3 Envoy
"серьезный настрой" ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3273 Опять что-то начнут продавать или отступать ? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 1107
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13.04.2020 11:09
+3 Senator S 01a656ec
Цена за баррель нефти 31,02,РАБссия перестала вставать с кален Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 4856
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13.04.2020 11:14
+2 Irada
Не всем еще раздали бабки за голосование по бюджету без возражений? Фракция соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп "СН" Шинкаренко - Цензор.НЕТ 3564
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13.04.2020 11:12
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