Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов

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Кабмін у середу врегулює питання заробітної плати за березень медикам, які борються з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

"На найближчому засіданні уряду буде внесено зміни до постанови щодо врегулювання питання заробітної плати 300% для медиків за березень. За рахунок якого джерела - це медична субвенція, яка вже перерахована в регіони", - зазначив він.

За його словами, засідання відбудеться в середу 15 квітня.

"Хочу заспокоїти наших медиків, це питання вже врегульовано", - додав Степанов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.