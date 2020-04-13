Трьох священників оштрафували за скупчення людей у храмі на Вербну неділю, ще щодо 12 матеріали вивчаються, майте ж совість! - Аваков

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Адміністративні штрафи накладено на трьох священнослужителів, матеріали щодо ще 12 випадків нині вивчають правоохоронці.

Про це у Twitter повідомив глава МВ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Про вчорашнє скупчення людей у низці церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога жодного стосунку! Церковникам у 3-х випадках поліція призначила адмінштрафи. Ще щодо 12-ти - матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але ... майте ж совість!" - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що за останніми даними МОЗ, Чернівецька область суттєво випереджає інші регіони за кількістю хворих на COVID-19, однак 12 квітня на Вербну неділю біля храмів у Чернівцях було доволі людно.

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