Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США. ФОТО

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.
"Стенлі Чера, відомий забудовник в Нью-Йорку і спонсор республіканців, який був співзасновником Crown Acquisitions, помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що йому було 70 років.
Повідомляється, що Чера також дружив з президентом США Дональдом Трампом. За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік Чера пожертвував 402,8 млн дол. організаціям, які підтримують президентство Трампа.
Також його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала кілька угод в 2008 році з зятем Трампа і старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.
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