Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США. ФОТО

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У США від COVID-19 помер відомий нью-йоркський забудовник і спонсор Республіканської партії Стенлі Чера, який також був близьким другом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Стенлі Чера, відомий забудовник в Нью-Йорку і спонсор республіканців, який був співзасновником Crown Acquisitions, помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США 01

Зазначається, що йому було 70 років.

Повідомляється, що Чера також дружив з президентом США Дональдом Трампом. За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік Чера пожертвував 402,8 млн дол. організаціям, які підтримують президентство Трампа.

Також його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала кілька угод в 2008 році з зятем Трампа і старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.

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Коронавірус і карантин
карантин смерть Трамп COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Антон Татарніков
Все умирают именно от осложнений, а не самого вируса. Однако в заголовках об этом практически никто не пишет. В том числе и CNN - A New York real estate mogul and friend of President Trump has died of coronavirus.
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13.04.2020 11:32
+2 Andrey Yakovlev 1b311e08
умер от осложнений, связанных с COVID-19

заголовок не соответствует содержанию статьи
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13.04.2020 11:25
+2 Otec Pigidiy
Коронавирус косит старых пердунов, не зря 69 летнее хуйло спряталось со зрелым мальчиком в бункере😂
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13.04.2020 11:31
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