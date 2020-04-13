Соратник Трампа і спонсор республіканців Чера помер від коронавірусу в США. ФОТО

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У США від COVID-19 помер відомий нью-йоркський забудовник і спонсор Республіканської партії Стенлі Чера, який також був близьким другом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

"Стенлі Чера, відомий забудовник в Нью-Йорку і спонсор республіканців, який був співзасновником Crown Acquisitions, помер від ускладнень, пов'язаних з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йому було 70 років.

Повідомляється, що Чера також дружив з президентом США Дональдом Трампом. За даними Федеральної виборчої комісії, з 2016-го по 2019 рік Чера пожертвував 402,8 млн дол. організаціям, які підтримують президентство Трампа.

Також його компанія Chera's Crown Acquisitions підписала кілька угод в 2008 році з зятем Трампа і старшим радником Білого дому Джаредом Кушнером.

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