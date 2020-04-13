За добу в РФ виявлено 2558 нових випадків захворювання на COVID-19. Загальна кількість заражених перевищила 18 тисяч

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У Росії зафіксовано 2558 нових випадків коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Telegram-каналі російського оперативного штабу з контролю та моніторингу поширення інфекції.

За останню добу в Росії підтверджено 2558 нових випадків коронавірусу в 62 регіонах, зафіксовано 18 летальних випадків. За добу в Росії повністю одужали 179 осіб.

- Москва - 1355

- Московська область - 495

- Санкт-Петербург - 121

- Тверська область - 44

- Краснодарський край - 41

- Нижньогородська область - 30

- Ростовська область - 26

- Красноярський край - 25

- Республіка Башкортостан - 23

- Оренбурзька область - 20

- Рязанська область - 18

- Пензенська область - 17

- Ленінградська область - 16

- Республіка Мордовія - 16

- Ульяновська область - 16

- Курська область - 15

- Кабардино-Балкарська Республіка - 15

- Чуваська Республіка - 1

- Кіровська область - 15

- Тюменська область - 14

- Хабаровський край - 14

- Володимирська область - 13

- Ставропольський край - 12

- Воронезька область – 11

- Тульська область – 11

- Республіка Татарстан – 11

- Калузька область – 10

- Республіка Марій Ел – 10

- Новгородська область – 8

- Новосибірська область – 8

- Архангельська область – 7

- Свердловська область – 7

- Іркутська область – 7

- Івановська область – 6

- Липецька область – 6

- Волгоградська область – 6

- Забайкальський край – 6

- Орловська область – 5

- Псковська область – 5

- Республіка Інгушетія – 5

- Самарська область – 5

- Смоленська область – 4

- Калінінградська область – 4

- Ямало-Ненецький АО – 4

- Республіка Бурятія – 4

- Томська область – 4

- Приморський край – 4

- Челябінська область – 3

- Республіка Саха (Якутія) – 3

- Карачаєво-Черкеська Республіка -

- Чеченська Республіка – 2

- Саратовська область – 2

- Алтайський край – 2

- Кемеровська область – 2

- Брянська область – 1

- Республіка Карелія – ​​1

- Вологодська область – 1

- Астраханська область – 1

- Омська область – 1

- Магаданська область – 1

- Єврейська АО - 1

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Також за даними російського оперштабу, в окупованому Криму виявлено один випадок зараження коронавірусом.

"Загалом на сьогодні в Росії зареєстровано 18 328 випадків коронавірусу. За весь період зафіксовано 148 смертей, одужали 1470 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності на коронавірус на півострові.

За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих з підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.