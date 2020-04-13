У російському Ульяновську висадять 1488 кущів до 75-річчя Перемоги та квітник з написом "Ленін - 150"

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У російському Ульяновську вирішили висадити 1488 кущів до 75-річчя Перемоги.

Про це повідомляється на сайті міської адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Глава Ульяновська Сергій Панчин представив губернатору Ульяновської області Сергію Морозову план з благоустрою міста у весняно-літній сезон 2020 року, в якому повідомив про кількість рослин, які готують до посадки .

"Цього року дві знаменні та ювілейні дати: 150 років від дня народження В.І. Леніна і 75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ми повинні добре підготуватися і гідно відзначити ці дати. Цієї весни на території міста плануємо висадити 1488 кущів. До святкування дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні в місті розквітнуть 100 000 тюльпанів, висаджених восени минулого року", - розповів Панчин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парад Перемоги в Москві відбудеться 9 травня або пізніше, - Пєсков

Раніше стало відомо, що ніяких рішень про перенесення параду Перемоги в Москві та інших святкових заходів не ухвалювалося. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що парад Перемоги обов'язково відбудеться або 9 травня, або в інший день.

1488 - цифрове позначення нацистського привітання, де 14 - число слів в нацистських гаслах, придуманих членом організації білих сепаратистів The Order Девідом Лейном, а 88 - закодоване привітання Heil Hitler, що використовувалося у фашистській Німеччини.