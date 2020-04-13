Вірус не такий страшний, як це показують у ЗМІ. Комусь вигідно розганяти істерію. Ситуацію реально нагнітають, - Амелін про COVID-19

Про це пише у фейсбуці співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, інформує Цензор.НЕТ. (Допис наводимо мовою ориганілу)
"Что не так с коронавирусом. Ну очень много вопросов, выводы делайте сами)
1. Его освещение в СМИ и реакция государств несоизмеримы с масштабами.
В частности, только в США за пособиями, вследствие карантина, обратилось более 17 млн человек (!)
https://cutt.ly/0tBhntr
И это после самой низкой безработицы за 50 лет
https://cutt.ly/jtBhmCg
2. Относительно летальности и опасности вируса много спекуляций и нет однозначной информации.
Для меня показателен "спонтанный" эксперимент на двух круизных судах, где был обнаружен коронавирус.
С высокой концентрацией людей за 70, летальность менее 0,3%
Проверьте (погуглите) сами
https://cutt.ly/dtBhWTe
3. Вы помните панический прогноз Нила Фергюсана из Imperial College of London, что 500 тыс британцев умрет от эпидемии?
https://cutt.ly/ItBxtHL
Так вот, после он его изменил на 7-10 тыс.
https://cutt.ly/RtBxyNo
Что это было?
4. Кстати, одним из спонсоров медицинских исследований этого колледжа являются Билл и Мелинда Гейтс. Просто запомните пока это)
https://cutt.ly/wtBxoDP
5. Вы читали, возможно, о том, что в Нью Йорке практически все больницы забиты больными?
Прочтите этот текст.
Когда частная клиника предложила размещать больных у нее, ее проигнорировали. Почему?
https://cutt.ly/qtBxaww
5. Необычно выглядит статистика национального центра здоровья США
В частности, на конец текущей недели:
- Всего смертей - 511 424
- От Covid 19 - 4 984
- От Пневмонии - 36 423 (!)
- От гриппа - 4 541 (!)
https://cutt.ly/ntBxflH
Есть ли в США пандемия коронавируса?
6. Хороший вопрос задает Nataliya Stelmakh
Если основной трафик в США из Китая (откуда, якобы, пошел вирус) идет через LA, то почему вспышка в NY, а не в LA?
https://cutt.ly/LtBxgch
7. Важно так же обратить внимание на заявления действующих врачей, которые утверждают, что высокая смертность в больницах - следствие неправильного протокола лечния.
В частности, использования ИВЛ (которые оказались везде в дефиците)
К слову, где больше ИВЛ, там выше и смертность.
https://cutt.ly/WtBhEPk
8. В Германии протестили высокоточными тестами на антитела большую выборку людей в самом пострадавшем муниципалитете - Гангельт ("немецкий Ухань") - 14% населения переболела, так что смертность в 10x меньше и составляет 0.37%. Что так же не подтверждает информацию в СМИ
https://cutt.ly/BtBhTqx
9. Интересно заявление Массачусетского технологического института, Др. Шива, говорит, что распространение страха коронавируса станет самым большим мошенничеством для манипулирования экономикой
https://cutt.ly/qtBhYW7
https://cutt.ly/CtBhU1J
10. Профессор Джихад Бишара - ведущий вирусолог и директор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Рабина в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, Израиль так же в своем заявлении призвал мировых лидеров успокоить своих граждан по поводу пандемии коронавируса.
https://cutt.ly/vtBhAcT
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Источник вируса
11. Непонятен реальный источник вируса.
С одной стороны, странное задержание профессора Гарварда, который, якобы, мог иметь отношение к передаче вируса в Ухань.
https://cutt.ly/ztBhDyr
Потом было опровержение (Американское правительство не допустило бы и тени сомнения на себя))
https://cutt.ly/xtBhFgA
12. С другой стороны, странные события были в РФ.
Осенью 2019 в лаборатории "Вектор" произошел взрыв одной из лабораторий, где разрабатыыали вирусы, в том числе там были образцы оспы и коронвируса.
https://cutt.ly/CtBhGLg
https://cutt.ly/rtBhH89
https://cutt.ly/WtBhLeU
Но после так же последовали опровержения
13. К слову, именно в этой лаборатории уже разработали вакциону от коронавируса и уже тестирует ее. Так быстро?
https://cutt.ly/WtBhXUp
14. Странным выглядит и события в Омске осенью того же 2019 года, где прокатилась эпидемия гриппа и вирусной пневмонии, в городе был введен карантин аж до февраля 2020 года
https://cutt.ly/EtBhCgf
https://cutt.ly/ltBhC9g
15. А здесь объявление о приеме Докторантуру Уханьского университета и работу с вирусами, в частности летучих мышей)
https://cutt.ly/TtBnrC3
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Теперь про "Мировую закулису"))
16. Не в хронологическим порядке привожу ссылку на выступление, упомянутого выше, Билла Гейтса, где он рассказывает про формулу роста выбрасов СО2.
И человек в этой формуле один из элементов.
Меньше людей - меньше выбросов.
В этом же выступлении Билл четко проводит связь вакцинации и сокращения темпов роста населения. (4:15)
https://youtu.be/JaF-fq2Zn7I
17. Теперь свежая новость.
Билл Гейтс выделяет миллиарды долларов на строительство заводов для производства вакцин
https://cutt.ly/btBhNQy
18. Темой вакцинации Билл занимается еще с 2000 года, через проект GAVI, который уже вакцинировал более 350 млн человек во всем мире.
https://ru.wikipedia.org/wiki/GAVI
19. Еще в с 2001 года Билл начал разрабатывать вакцину против СПИДа. Кто-то слышал про успехи за 9 лет?
Я просто мог пропустить.
https://cutt.ly/6tBh1a5
20. Параллельно с темой вакцинации Билл активно продолжает интересоваться вопросом слишком быстрого роста населения некоторых бедных стран.
https://cutt.ly/ntBh0wb
При чем активно работает именно с самыми бедными странами.
https://cutt.ly/MtBh2qs
Вы сами можете провести параллели, что Гейтса в области медицинских исследований (согласно публичных речей) интересует два основных вопроса:
- Популяция человечества,
- Вакцинация от болезней.
21. Расходы на медицинские исследовательские проекты Гейтса в 2011 году уже достигали 25. млрд
https://cutt.ly/utBh95n
22. В 2015 году Гейтс на TEDex рассказывал о приближающейся пандемии (многие видели это видео)
https://youtu.be/6Af6b_wyiwI
23. А в 2018 году Гейтс писал о скорой пандемии из Китая (!)
https://cutt.ly/9tBh4Yc
https://cutt.ly/8tBh7IE
Билл Гейтс "предсказал" супер-вирусную пандемию в Китае, которая может убить 33 миллиона человек по всему миру в первые шесть месяцев.
Человечество к чему то готовили.
Вот видео прогноза распространения вируса.
https://cutt.ly/3tBjoSk
Работа по нагнетанию ситуации велась давно.
Как и давно велись медицинские исследования, пока с непонятными целями.
24. Именно Билл Гейтс выступил одним из инициаторов карантина в США. Он предложил его сделать 10-ти недельным
https://cutt.ly/ftBnuKU
25. Ничего не утверждаю, но удаленная работа на карантине, похоже, стала основным стимулом роста акций Майкрософт, когда все страны перешли на карантин и удаленку.
https://cutt.ly/9tBjarR
26. К слову, 13 марта 2020 года Билл Гейтс покинул пост главы Майрософта.
Покидая "Майкрософт", Гейтс объявил, что отныне он намерен больше времени уделять филантропии – развитию глобального здравоохранения и образования, а также решению проблемы изменения климата.
https://cutt.ly/htBjdbb
27. По поводу климата еще один интересный эффект
Коронавирус уже привел к сокращению выбросов СО2 на 50%
https://cutt.ly/qtBjgs5
И это так же одна из целей, озвученных Гейтсом)
28. Кстати, По мнению Всемирной организации здравоохранения, девять из десяти человек дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ: это ежегодно приводит к смерти около 7 миллионов людей.
так что паника с пандемией имеет еще один интересный эффект для мира.
https://cutt.ly/otBjhcg
29. В завершение про Гейтса, прочтите его ответы на 30 вопросов, заданных студентами. Много интересного
https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA
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Теперь про тоталитаризм.
30. Коронавирус стимулирует рост тоталитаризма и несоразмерный угрозам рост контроля граждан со стороны государств.
Китай показал эффективность модели и многие страны быстро взяли ее на вооружение.
31. Apple и Google объединяются для поиска зараженных коронавирусом
Коснется это 3 млд человек!
https://cutt.ly/6tBjzwT
https://cutt.ly/ltBjzBV
32. Вирус стал предлогом для получения Президентом Венгрии Орбаном неограниченной власти.
Кто следующий?
https://cutt.ly/xtBjx6y
26. Полиция благополучной Канады начала посещать дома канадцев для контрлля соблюдения карантина, чего никогда не было
https://cutt.ly/UtBjvqd
33. Американские граждане, как упоминалось выше, стали зависимы от правительства как никогда.
Более 17 млн человек уже обратились за пособиями по безработице
https://cutt.ly/ltBjba7
34. Россия, как вы слашыли, ввела для всей страны карантин на месяц.
при этом обязала использовать QR коды для выходы из дома)
https://cutt.ly/ptBnpyU
35, Самое интересно, Гейтс призвал к созданию "национальной электронной системы отслеживания болевших и сдавших анализы, аналогичной Южной Корее
https://cutt.ly/wtBnadJ
36. А Германия уже вводит сертификаты отболевшим)
https://cutt.ly/TtBnsAc
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Можно еще продолжать и продолжать, очень много нестыковок:
1. Вирус не так страшен, как это показывают в СМИ. Кому-то выгодно разгонять истерию.
2. Ситуацию реально нагнетают. Кто и зачем?
3. Правительства многих стран воспользовались вирусом для повышения своей власти и контрлля граждан.
4. Паника с коронавирусом вскрыла влияние активности человека на экологию.
5. Логика действий Билла Гейтса и многих мировых лидеров, порождает много вопросов.
И как здесь не вспомнить про "золотой миллиард"?))
В общем, читайте, делайте выводы, делитесь и готовьтесь дальше "офигивать" от происходящего!)" - написал Амелин.