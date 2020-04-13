Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг"

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Мер Києва Віталій Кличко відреагував краще за інших представників влади на загрозу коронавірусу – так вважають 59% киян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих сьогодні.

Згідно з результатами опитування "Рейтингу", 59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. По 38% отримали МОЗ та МВС. У медичних закладів Києва та прем‘єр-міністра Шмигаля – відповідно 35 і 26%.

Дії МОЗ як неефективні оцінили 42% опитаних – це найвищий негативний результат у цій категорії. По 35% отримали Президент та МВС. Прем’єр-міністр – 32%, медзаклади Києва – 29%. Найнижчий негативний результат у Кличка – 26%.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий переслідувач, Сергій Притула ("Голос"), набирає у 4 рази менше – 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.

Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевський – 49%–19%.

Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4–7 квітня 2020 року. Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Загальна вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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