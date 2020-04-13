За добу на Тернопільщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом виявлено 273 випадки, 27 із них - діти

815 1
За добу на Тернопільщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом виявлено 273 випадки, 27 із них - діти

Станом на 13 квітня 2020 року на Тернопільщині за результатами досліджень методом ПЛР - у 273 випадках діагноз лабораторно підтверджено (246 випадків - дорослі, 27 випадків - діти), з них 5 летальних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОЛЦ МОЗ у Facebook.

За інформацією відомства, видужало 7 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 4).

За попередню добу офіційно підтверджено 30 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (1 особа)

Чортківський район (15 осіб):
• м. Чортків – 10
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Давидківці – 1
• смт Заводське – 2
• с. Білобожниця – 1

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині наявність COVID-19 підтвердили у пацієнтки вже після її смерті: в обласній лабораторії два дні не робили аналізи через відсутність тест-систем

Бучацький район (2 особи):
• с. Космирин – 1
• с. Стінка – 1

Борщівський район (1 особа):
• м. Борщів

Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Іване Золоте – 1

Козівський район (1 особа):
• с. Кальне

Підгаєцький район (1 особа):
• с. Рудники – 1

Монастириський район (7 осіб):
• с. Горішня Слобідка – 4
• с. Красіїв – 2
• м. Монастириська – 1

За добу на Тернопільщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом виявлено 273 випадки, 27 із них - діти 01

Коронавірус і карантин
карантин Тернопільщина COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Дивитись коментарі