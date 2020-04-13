За добу на Тернопільщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом виявлено 273 випадки, 27 із них - діти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОЛЦ МОЗ у Facebook.
За інформацією відомства, видужало 7 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 4).
За попередню добу офіційно підтверджено 30 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (1 особа)
Чортківський район (15 осіб):
• м. Чортків – 10
• с. Горішня Вигнанка – 1
• с. Давидківці – 1
• смт Заводське – 2
• с. Білобожниця – 1
Бучацький район (2 особи):
• с. Космирин – 1
• с. Стінка – 1
Борщівський район (1 особа):
• м. Борщів
Заліщицький район (2 особи):
• м. Заліщики – 1
• с. Іване Золоте – 1
Козівський район (1 особа):
• с. Кальне
Підгаєцький район (1 особа):
• с. Рудники – 1
Монастириський район (7 осіб):
• с. Горішня Слобідка – 4
• с. Красіїв – 2
• м. Монастириська – 1