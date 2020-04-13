Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

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Кількість безробітних зросла за тиждень на 36,2 тис. - до 387,5 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Державній службі зайнятості.

"Станом на 13 квітня кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 387,5 тис. осіб, що на 70 тис., або на 22%, більше порівняно з показником на цю ж дату минулого року", - говориться в повідомленні.

Найбільша кількість безробітних реєструється в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській і Львівській областях, додали у відомстві.

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В середньому минулого тижня статус безробітного отримували близько 7 тис. громадян на день, свідчать дані служби.