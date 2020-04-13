Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

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Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Я звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення", - сказав він.

Він зауважив, що із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській лаврі. Всього у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 495 хворих, - Кличко

"Місто сьогодні направить до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про осередок захворювання", - наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус і карантин
карантин Лавра COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+42 Igor L
Московських попів потрібно виселити з Лаври, вони не є громадянами України, хай їдуть в свою Московію. Після набуття Незалежності в Лавру приїхало два потяги монахів з росії і окупували українську святиню! Прийшов час повернути цих загарбників на історичну батьківщину.
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13.04.2020 12:22
+41 Сергей Толмачев 4a48867f
Мракобесы мокшанские.
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13.04.2020 12:19
+39 Lena Lena 39feab99
Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 7296
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13.04.2020 12:22
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