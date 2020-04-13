Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
"Я звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення", - сказав він.
Він зауважив, що із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській лаврі. Всього у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
"Місто сьогодні направить до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про осередок захворювання", - наголосив Віталій Кличко.