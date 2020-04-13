Бюджетний комітет затвердив зміни до Держбюджету-2020

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Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти в першому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до Держбюджету-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

"Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду у повторному першому читанні прийняти проєкт Закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за основу та в цілому як Закон у новій редакції, підготовленій Комітетом з питань бюджету разом з Міністерством фінансів України", - йдеться в повідомленні.

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Порівняно із законопроєктом № 3279 при підготовці доопрацьованого законопроєкту № 3279 передбачено, насамперед:

1) врахування пропозицій Комітету, викладених у рішенні Комітету щодо розгляду у першому читанні законопроєкту № 3279, зокрема:

– виключено передбачені законопроєктом № 3279 нові статті 28 і 32 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо можливості здійснення понадпланових державних запозичень;

– уточнено редакцію передбаченої законопроєктом № 3279 нової статті 29 Закону щодо обмеження максимального розміру оплати праці працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (органів влади), поширивши зазначене обмеження також на народних депутатів України, суддів, прокурорів та інших осіб, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, на період дії карантину;

– виключено передбачені законопроєктом № 3279 зміни показників доходів та видатків спеціального фонду державного бюджету на 2020 рік в частині джерел формування і напрямів використання державного дорожнього фонду;

2) збільшення на 2 млрд грн передбачених законопроєктом № 3279 доходів загального фонду державного бюджету - "Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"" – з 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;

3) зменшення видатків загального фонду державного бюджету, передбачених законопроєктом № 3279 за новою бюджетною програмою "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та їх наслідками", на 32,39 млрд грн (з 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) із спрямуванням таких коштів:

– Міністерству охорони здоров’я у сумі 15,8 млрд грн за бюджетною програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення";

– Міністерству соціальної політики у сумі 10 млрд грн за бюджетною програмою "Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду" та у сумі 0,6 млрд грн. за бюджетною програмою "Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення";

4) збільшення видатків загального фонду державного бюджету Державній судовій адміністрації на 1,08 млрд грн за бюджетною програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя";

5) часткове відновлення видатків загального фонду державного бюджету за окремими бюджетними програмами, насамперед, щодо державного фонду регіонального розвитку (у сумі 4,9 млрд грн), в галузі освіти, науки, культури, спорту, охорони здоров’я, а також у зв’язку з фактичним проведенням платежів у січні-березні п.р. за деякими видатками у більших обсягах, ніж передбачені у законопроєкті № 3279 скорочені обсяги відповідних видатків.

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