Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін

11328

Президент України Володимир Зеленський має два способи швидкого ухвалюення "антиКоломойського закону".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський не хоче ухвалювати антиколомойський закон. Замість прийняти його в першому читані і в цілому, фракція президента пішла в два читання. Було очевидно, що проєкт заблокують тисячами правок, тож Зеленський "піддався" Коломойському цілком свідомо", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожну поправку ми розглядати не будемо", - голова податкового комітету ВР Гетманцев про "антиколомойський" закон

"Навіть якщо припустити, що президент не очікував такої кількості поправок, то в нього було/є як мінімум два способи швидко ухвалити закон в цілому:

Спосіб 1. Сьогодні в першому і в цілому проголосувати урядовий антиколомойський законопроєкт. Нагадаю, що в першому читанні Рада прийняла депутатський.

Спосіб 2. Сьогодні проголосувати зміни в регламент ВРУ, які знищують потребу розглядати кожну правку. Після чого на цьому ж тижні проголосувати антиколомойський закон в цілому.

Виходячи з порядку денного Ради, Зеленський і Разумкова й далі граються в повний розгляд 16 тисяч поправок. Обидва добре розуміють наслідки своїх дій для країни.

Не можна постійно ховати злий умисел за некомпетентністю. Не цього разу", - резюмував Шабунін.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.