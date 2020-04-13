За період карантину СБУ викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, і заблокувала 2000 інтернет-спільнот

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У період дії карантину через пандемію COVID-19 Служба безпеки України виявила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус. СБУ також заблокувала більш ніж 2000 відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 000 підписників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Кіберфахівці Служби постійно аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору. Він спрямований на створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначили в СБУ, серед виявлених 154 осіб Служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Тобто за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Інформація про інших 146 осіб спрямована до Нацполіції. Третина з них вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку.

Нагадаємо, що раніше Голова Служби безпеки Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на 3 роки.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняно до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – заявив Голова СБУ.