"Слуга народу", "ЄС" і "Удар" Кличка в трійці лідерів на виборах у Київраду, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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"Слуга народу", "Європейська Солідарність" і "Удар" складають групу лідерів на виборах до Київради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих сьогодні.

Згідно з даними опитування, за "Слугу народу" готові проголосувати 22,3% киян, що визначилися з вибором і готові проголосувати. "Європейська Солідарність" може отримати 18,6% голосів. "Удар" Віталія Кличка підтримує 13,5% відсотків киян.

Також 5-процентний бар'єр долають "Батьківщина" (9,4%), Опозиційна платформа (7,2%) і "Голос" (5,9%).

Інші партії набрали менше 4%.

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Як повідомлялося раніше, згідно з даними опитування "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий переслідувач, Сергій Притула ("Голос") набирає в 4 рази менше - 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.

Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко-Ткаченко - 47% -18%, Кличко-Притула - 48% -20%, Кличко-Пальчевський - 49% -19%.

59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. За 38% як отримали МОЗ і МВС. У медичних установ Києва і прем'єр-міністра Шмигаля - відповідно, 35 і 26%.

Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року. Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Загальна вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

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