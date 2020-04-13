Нардеп з групи "Довіра" Вельможний захворів на пневмонію: "Це сталося, я пригнічений"

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Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Вельможний повідомив про наявність у нього двосторонньої пневмонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у понеділок на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп'ютерну томографію легень. Результат - двостороння пневмонія ... Нема слів, я пригнічений", - написав Вельможний.

Як повідомлялося, 21 березня Вельможний був госпіталізований разом із сином з симптомами, схожими на COVID-19. Перший тест на коронавірус показав негативний результат, після чого, за його словами, тест повинні були провести повторно. Нардеп і його син перебували в інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні в центрі Києва.

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