Пільговий період оплати за комунальні послуги в Києві триватиме до кінця карантину, - Кличко

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Пільговий період оплати за комунальні послуги в Києві триватиме до кінця карантину, - Кличко

Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"У нас була норма знижки 10 % для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця, - зазначив мер столиці. Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. Через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80 %. Порівняно з лютим, значно менше киян заплатили за послуги", - наголосив Віталій Кличко.

За його совами, ці кошти, дуже потрібні місту. Бо це, зокрема, і зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати.

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Кличко зазначив, що комунальники щодня виходять на вулиці міста, працюють, щоб забезпечувати його життєдіяльність.

"Сьогодні є широкий вибір сервісів, де можна сплатити за комунальні послуги, не виходячи з дому. Велике прохання до тих, хто вже сплачує онлайн: в особистому кабінеті ви можете зареєструвати кілька адрес і сплатити також за своїх батьків, бабусь та дідусів, які не користуються онлайн-сервісами", - звернувся до мешканців столиці Кличко.

Коронавірус і карантин
карантин Кличко комунальні послуги COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Envoy
Опять будут платить те , кто платит . За себя и за хитрожопых "бедных и несчастных" халавщиков . Работа есть , только работать никто не хочет . Женщины , гоните диванных животных из дома . Пусть добывают себе пропитание .
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13.04.2020 13:11
+3 Alexander Bondarenko 1f86e381
"У нас была норма скидки 10 % для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца". Я не понял его. Это ж надо столько получать ударов по голове чтоб быть таким тормозом.
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13.04.2020 13:16
+3 Valeriy Valeriy
А после карантина откуда у людей деньги возьмутся? Людям семьи кормить уже не за что. За квартиры в последнюю очередь будут думать.
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13.04.2020 13:42
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