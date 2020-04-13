Пільговий період оплати за комунальні послуги в Києві триватиме до кінця карантину, - Кличко

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Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"У нас була норма знижки 10 % для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця, - зазначив мер столиці. Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. Через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80 %. Порівняно з лютим, значно менше киян заплатили за послуги", - наголосив Віталій Кличко.

За його совами, ці кошти, дуже потрібні місту. Бо це, зокрема, і зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати.

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Кличко зазначив, що комунальники щодня виходять на вулиці міста, працюють, щоб забезпечувати його життєдіяльність.

"Сьогодні є широкий вибір сервісів, де можна сплатити за комунальні послуги, не виходячи з дому. Велике прохання до тих, хто вже сплачує онлайн: в особистому кабінеті ви можете зареєструвати кілька адрес і сплатити також за своїх батьків, бабусь та дідусів, які не користуються онлайн-сервісами", - звернувся до мешканців столиці Кличко.