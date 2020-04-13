Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї.
Зазначається, що нейтралізуючі антитіла володіють властивостями, які можуть ефективно знешкоджувати вірус і допомогти в лікуванні пацієнтів.
"Всі отримані зразки обнадіюють, а 14 із них мають сильні властивості, що нейтралізують коронавірус", - йдеться в повідомленні.
Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.
Передайте на гілку, де зараз амєлінці бються з рєптілоїдами.