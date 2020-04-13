38 антитіл, що нейтралізують коронавірус, виявили південнокорейські вчені: їх випробують на тваринах

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38 антитіл, що нейтралізують коронавірус, виявили південнокорейські вчені: їх випробують на тваринах

Вчені з Південної Кореї виявили 38 антитіл, які здатні нейтралізувати COVID-19. Їх отримали з крові осіб, які перехворіли на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї.

Зазначається, що нейтралізуючі антитіла володіють властивостями, які можуть ефективно знешкоджувати вірус і допомогти в лікуванні пацієнтів.

"Всі отримані зразки обнадіюють, а 14 із них мають сильні властивості, що нейтралізують коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.

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Коронавірус і карантин
карантин Південна Корея COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Envoy
Надеюсь не на собаках . Они тоже люди , только умнее .
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13.04.2020 13:21
+3 Йцу Кенг 07b0c614
зеля, хватай свой миллион и беги вручай! и заодно попроси, что бы и на тебе их опробовали.....
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13.04.2020 13:22
+3 buannaichidh sinn
«13 апреля 2020.Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни.»

Передайте на гілку, де зараз амєлінці бються з рєптілоїдами.
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13.04.2020 13:23
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