38 антитіл, що нейтралізують коронавірус, виявили південнокорейські вчені: їх випробують на тваринах

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Вчені з Південної Кореї виявили 38 антитіл, які здатні нейтралізувати COVID-19. Їх отримали з крові осіб, які перехворіли на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї.

Зазначається, що нейтралізуючі антитіла володіють властивостями, які можуть ефективно знешкоджувати вірус і допомогти в лікуванні пацієнтів.

"Всі отримані зразки обнадіюють, а 14 із них мають сильні властивості, що нейтралізують коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.

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