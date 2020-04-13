Пожежі в Зоні відчуження: ліквідовано займання на території Котовського лісництва, - ДСНС. ФОТО

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У Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони триває гасіння пожеж на території Корогодського і Денисовицького лісництв. Пожежа на території Котовського лісництва ліквідовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими вогнищами.

Ситуація в Корогодському лісництві повністю контрольована, залучено всі необхідні сили і засоби: 140 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 90 осіб та 20 одиниць техніки. Вживаються заходи щодо локалізації цього осередку пожежі.

Основні зусилля зосереджено в Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир, де відмічається поширення горіння трав’яного настилу та лісової підстилки. На цій ділянці залучено понад 250 осіб та близько 60 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 200 осіб та 40 одиниць техніки.

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Всього на території Зони відчуження залучено понад 390 осіб та 90 од. техніки, з них від ДСНС понад 300 осіб та 60 одиниць техніки, в тому числі

авіація.

На всіх оперативних ділянках працює важка інженерна техніка ДСНС для облаштування протипожежних розривів та забезпечення доступу пожежної техніки до місць гасіння.

Фото: пресслужба ДСНС

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,011 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год при допустимому рівні до 0,055 мР/год).

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