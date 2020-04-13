Натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти і заразити інших, - Зеленський

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Церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн, а українці вже замовили понад 14 000 посилок з освяченими пасками, які будуть доставлені цього тижня.

Про відзначення Великодніх свят говорилося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зокрема, на святкування Великодня західного обряду та Вербної неділі до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.

"Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу. Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього", – наголосив Володимир Зеленський.

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Крім того, на нараді обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва. Нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.

"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", – зазначив Глава держави.

Додатково міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що нині за кордоном 156 тис. українців користуються можливостями програми МЗС для вирішення своїх логістичних питань.

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