Я подам до суду на тих, хто використовує моє ім'я в рекламі препарату "Протефлазід". Львівські лікарні його не купували, - Садовий

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Мер Львова Андрій Садовий пригрозив судовими позовами за поширення фейків, пов'язаних з дозволом на отримання "Протефлазіду" львівськими лікарнями.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Також він повідомив, що львівські лікарні повернуть виробнику препарат "Протефлазід" і не будуть використовувати його для лікування COVID-19.

"Обережно, фейк! В Інтернеті поширюється замовна стаття, яка повинна спонукати пацієнтів купувати медичний препарат "Протефлазід" для зміцнення імунної системи людини в умовах пандемії COVID-19. У статті згадується моє ім'я, а також використані нібито висловлювання працівників Львівської лікарні швидкої медичної допомоги, згоди на які вони не давали. Тому офіційно повідомляю, що вважаю такі дії замовників рекламних матеріалів, в яких згадується моє ім'я і прізвище керівництва ЛШМД, глибоко недобросовісними. Звертаюся до ЗМІ, які їх опублікували, з вимогою усунути ці статті, в іншому випадку це стане підставою для судових позовів".

За словами Садового, керівництво компанії "Екофарм", яка виробляє "Протефлазід" дійсно запропонувало надати безкоштовно як гуманітарну допомогу невелику партію свого препарату, який, за їхніми словами, має імуностимулюючий ефект.

"Натомість попросили написати звернення від головного лікаря на їхню адресу з відповідним проханням. Ні про який зв'язок з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19, як про це йдеться в замовних матеріалах, не йшлося", - пояснив міський голова.

Про те, що лікарні Львова використовуватимуть "Протефлазід" для лікування коронавірусної хвороби, написала блогер Олена Монова: "І що тільки не намагалися лікувати цим будяками, починаючи від герпесу і закінчуючи ВІЛ ... А тут раптом дуже до речі підвернувся коронавірус, так чому б і не відродити інтерес до такого могутнього препарату від всіх хвороб".

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що "Протефлазід" - псевдоліки. Препарат не включений в міжнародні протоколи, не має доведеної ефективності і не вивчений в реальних наукових дослідженнях.