Закони для боротьби з COVID-19 тимчасові і діятимуть тільки під час карантину і пандемії, - "слуга народу" Радуцький

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Закони для боротьби з COVID-19 тимчасові і діятимуть тільки під час карантину і пандемії, - "слуга народу" Радуцький

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький заявив, що закони, які ухвалює Верховна Рад України для боротьби з поширенням коронавірусу, мають тимчасовий характер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У понеділок журналістам перед позачерговим засіданням Верховної Ради він розповів, що визначення карантинних умов на законодавчому рівні, зокрема, дає можливість місцевій владі запускати в роботу додаткові лікарні для прийому хворих на коронавірус. "Не ті 240 вже наявних, а якщо, не дай Боже, підемо за поганим сценарієм, переобладнати під лікарні інші приміщення або лікарні під інфекційні", - пояснив Радуцький.

"Він (закон) уточнює, про що саме йдеться під збором і передачею персональної інформації людей, які захворіли на коронавірус. Також дає можливість залучати до боротьби з коронавірусом медичних фахівців, які не працюють у лікарнях. Наприклад, професуру університетів, інститутів підвищення кваліфікації, інтернів. Це закон суто технічний", - наголосив депутат.

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Він також звернув увагу: "Хочу наголосити, що всі закони, які на сьогодні ухвалює Верховна Рада для боротьби з коронавірусом - це тимчасові закони, які діятимуть лише під час карантину та пандемії".

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+6 SANDY
ця пейсата паскуда ще й рот дозволяє собі відкривати Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 989 .... бізнесмен масочний
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13.04.2020 13:41
+5 Zemer
Радуцкий должен давать показания следователю, а не советы давать
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13.04.2020 13:43
+3 Evgeny N
Це той, що залишив Україну без засобів захисту? А нести відповідальність за більш, ніж 200 захворівших лікарів внаслідок цього, він не збирається? А допомогти лікарям з тих "масочних" грошей? Теж ні? Так якого, курва, воно свою пельку розтуляє!?!
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13.04.2020 13:54
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