Верховний Суд призначив дату розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів у "Приватбанку"

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Велика палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом сім'ї Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

На останньому засіданні судом було оголошено перерву.

Як повідомляє НБУ, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У межах цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави.

"Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. Під час націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, під процедуру bail-in потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу.

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Головний фінансовий регулятор акцентує, що потенційні наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".