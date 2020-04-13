Подивіться на Москву й усвідомте всю серйозність загрози: Кличко заявив, що обмеження в Києві були запроваджені вчасно

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Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці бути пильними та дотримуватися обмежень, запроваджених через коронавірус, а також нарешті усвідомити всю серйозність загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

За його словами, правоохоронці склали вже 814 адмінпротоколів стосовно порушників обмежувальних заходів у столиці.

"Я весь час закликаю мешканців столиці зрозуміти всю серйозність загрози. Закликаю берегтися і дотримуватися обмежень. І я вдячний тим людям, які дослухаються. Тим же, хто нехтує правилами і наводить приклади країн, де, мовляв, не такі суворі обмеження, раджу: подивіться, як зараз розгортається ситуація в тій же Москві! Це не так далеко, як США, Італія та Іспанія. Може, зрозумієте, що обмеження в столиці були запроваджені вчасно? І задля вашої безпеки! - підкреслив Кличко. - Нагадаю, цими вихідними правоохоронці несли посилену службу в місті. Патрулювали парки, сквери, публічні місця. За інформацією Моніторингового центру КМДА з протидії розповсюдженню COVID, поліція за період запроваджених обмежувальних заходів вже склала загалом 814 протоколів щодо порушників обмежень", - повідомив мер столиці.

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З них:

91 - за перебування у громадських місцях без масок чи респіраторів,

21 - за перебування групою більше 2 осіб,

26 - за відвідування парків та скверів,

7 - за відвідування спортивних і дитячих майданчиків

66 протоколів - за порушення правил самоізоляції.

У бюджет з порушників через суди стягнено вже понад 150 тисяч гривень.

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Мер столиці нагадав, що для того, аби місто якнайшвидше повернулося до звичного життя, потрібно виконувати необхідні умови.

"Їх придумала не міська влада. Ми спираємося на рекомендації фахівців Всесвітньої організації охорони здоров`я, медиків, на досвід інших країн", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що міська влада робить все, аби уникнути інфекційного вибуху, що призведе до колапсу медицини і великої кількості жертв. Як це сталося в Сполучених Штатах, Італії та Іспанії.

"Тому не треба шукати приводів, щоб не дотримуватися правил! Це ваше здоров`я і життя! Це безпека ваших рідних і близьких", - наголосив Віталій Кличко.