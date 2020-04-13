Комітет з охорони здоров'я рекомендує Раді дозволити обробку даних хворих на СOVID-19 без їхньої згоди

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєктом, зокрема, пропонується:
Крім того, законопроєктом пропонується надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії утворювати відповідно до потреби тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі) та обсерватори з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню.
Запропоновані законопроєктом норми обмежені у часі та будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.
На цей період законопроєктом також пропонується дозволити обробку персональних даних без згоди особи, виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.
"Це стосується виключно даних про особу, яка захворіла на COVID-19… Зокрема, йдеться про відомості щодо стану здоров’я, місця госпіталізації, прізвища, ім’я, по батькові хворого, дати його народження, місця проживання, роботи/навчання", - зазначено в повідомленні.
Так, законопроєктом передбачено, що протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.
"Комітет … ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді невідкладно включити зазначений законопроєкт до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон", - наголошується в повідомленні.
дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервацияИсточник: https://censor.net.ua/n3188657
Обсервация и самоизоляция уже есть, а что это такое - до сих пор никому не известно!
Цирк на дроти!