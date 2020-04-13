Для порятунку ГМК потрібен мораторій на підвищення тарифів "Укрзалізниці" і своєчасне повернення ПДВ, - екснардеп Ляшко

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Щоб врятувати гірничо-металургійний комплекс від кризи, необхідно встановити мораторій на підвищення тарифів на залізничні перевезення і забезпечити своєчасність повернення ПДВ.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна", передає Обозреватель.

"У нинішніх умовах ключове завдання для відновлення, для розвитку гірничо-металургійного комплексу – мораторій на підвищення будь-яких податків – раз, друге – кредитування для нашого бізнесу, третє – повертати їм хоча б зароблений ПДВ, який їм перестали платити в автоматичному режимі і вимивають обігові кошти. Податкові навантаження повинні бути зменшені", – сказав Ляшко.

Політик нагадав, що 47% продукції гірничо-металургійного комплексу Україна постачає до Європи, 30% з них – до Італії. Проте нині європейський ринок збуту кардинально скоротився. В несприятливих зовнішньо-торговельних умовах головним завданням держави має бути підтримка саме експортоорієнтованих галузей. Зокрема, необхідно надати підприємствам-експортерам пріоритет в обслуговуванні на залізниці та не підвищувати тарифи на вантажоперевезення.

"Замість того, щоб підтримати наш гірничо-металургійний комплекс, де працює 200 тисяч осіб, а з суміжними підприємствами це близько мільйона, що робить нинішня влада? Піднімають тарифи на залізничні перевезення. Навіть пріоритет дають не нашим товарам", – сказав Ляшко.

На його думку, держава також має максимально стимулювати внутрішній попит на металургійну продукцію, що дасть поштовх до розвитку суміжних галузей.

"Ключове. У внутрішній ринок щоб ішла наша металургійна продукція, щоб всі товари, вагони, поїзди, дороги – все робили з української металургії", – наголосив Ляшко.

Як повідомлялося, експорт з України в І-му кварталі 2020 року знизився на 5,5% порівняно із І-м кварталом 2019 року.

Нагадаємо, раніше ексміністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Зі свого боку експерт Інституту суспільних досліджень Павло Вернівській наголосив, що збільшення державних замовлень і розвиток експорту допоможуть Україні вийти з економічної кризи.