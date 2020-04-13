Яценюк вимагає припинити політичні репресії проти Чорновол: президент і генпрокурор зобов'язані реагувати і зупиняти свавілля

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Прем'єр-міністр 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк публічно звернувся до Президента України Володимира Зеленського та генерального прокурора України Ірини Венедіктової з вимогою негайно припинити політичні репресії проти Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

"Публічно звертаюся до Президента України Володимира Зеленського та Генерального прокурора України Ірини Венедіктової із вимогою негайно зупинити політичні репресії проти Тетяни Чорновол. Президент України є гарантом дотримання законності у країні. Генеральна прокурора здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять досудове слідство. Президент і Генеральний прокурор зобов’язані реагувати і зупиняти свавілля, "у тому числі політично мотивовані дії, спрямовані на порушення прав громадянина", - наголосив він.

"Переконаний, у заступника директора ДБР Бабікова немає конфлікту інтересів з Тетяною Чорновол. Це конфлікт інтересів пана Бабікова з правом, совістю і правдою", - наголосив Арсеній Яценюк.

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Він підкреслив, що Тетяна Чорновол, член фракції "Народного фронту" у парламенті минулого скликання, - "людина безкомпромісна у захисті України, яка зробила надто багато для держави, щоб їй вибачили вороги".

"Під час Майдану Таню намагалися вбити. ЇЇ пробували дискредитувати, коли у парламенті вона займалася питанням конфіскації на користь країни награбованого Януковичем. Росіяни вбили її чоловіка на війні, Миколу Березового, Українського захисника і Героя. Таня отримала військову спеціальність, щоб мати можливість зі зброєю в руках захищати свою землю", - написав Яценюк.

Він підкреслив, що Чорновол патріотка своєї країни.

"Судити і кинути у в’язницю її прагне Янукович. Помсти хоче його бандитська шайка, яку від керівництва країною змів Майдан. Російські куратори "п’ятої колони" мріють поквитатися за Майдан, принизивши кожного українця, розтоптавши пам'ять про нашу боротьбу за свободу".

Яценюк підкреслив, що Офіс Генпрокурора повинен відкликати підозру Тетяні Чорновол і вимогу про застосування запобіжного заходу.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.