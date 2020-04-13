"Слуга народу" ще не вирішила, яким шляхом голосуватиме за законопроєкт про банки, - заступниця голови фракції Кравчук

868

Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що поки фракція не вирішила, яким чином ухвалюватиме законопроєкт №2571-д щодо запобігання скасуванню націоналізації або ліквідації банків, до якого подали понад 16 тис. поправок.

Про це сказала Кравчук у коментарі Цензор.НЕТ.

"Ухваленого рішення немає. Я думаю, що ми на засіданні фракції сьогодні обговоримо, який шлях буде обрано", - сказала нардепка.

За її словами, зараз комітет ще не розглянув поправки до законопроєкту. Також вона розповіла, що розглядають варіант ухвалення поправок за допомогою 119 і 45 статей Регламенту.

"Дійсно, розглядається варіант діяти за 119 і 45 статтями Регламенту, коли групуються поправки за статтями, за подібністю. І якщо якась поправка приймається з цього переліку подібних поправок, то інші вважаються відхиленими. Таким чином, ухвалювався закон про майданчики Яценка. Інша справа, що там був абсолютний консенсус у залі під час розгляду і ці поправки не ставили на підтвердження. Але є юридична дискусія з приводу того, що все одно в залі можуть просити депутати ставити їх на підтвердження, і брати хвилину, і розповідати про цю поправку. Але якщо діяти так - це абсолютно нереалістично - бо це ми будемо сидіти 12 місяців у Раді. Тому ще остаточного шляху, як це робити, немає", - сказала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

Читайте: Рада може провести позачергове засідання цього тижня та ще одне після Великодня, - "слуга народу" Кравчук