23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ

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Під час виконання службових обов'язків інспектор сектору реагування патрульної поліції Біляївського ВП зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які перебували біля магазину без засобів захисту (масок). У цей же час туди під'їхав 23-річний правопорушник і, вийшовши з автомобіля, вдарив кілька разів поліцейського в обличчя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області

Підполковника поліції госпіталізували до районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Проводиться досудове розслідування.