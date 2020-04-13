Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол

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Екснардепка Тетяна Чорновол заявляє про підготовку її затримання.

Про це повідомила сама Тетяна Чорновол на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Маю інформацію, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть у Печерський суд. Засідання розпочнеться о 14:00. Адреса ДБР: бульвар Лесі Українки, 26. Адреса Печерського суду: вулиця Володимирська, 15", - заявила Чорновол.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.