Шмигаль вніс у Раду проєкт програми діяльності уряду

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт постанови про Програму діяльності зареєстровано за №3330.
Як наголошується в документі, реагуючи на поточні виклики, "уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".
Також Кабмін планує захист територіальної цілісності і суверенітету України і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.
"Уряд підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Плануємо реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, передбачені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Інтеграція в НАТО зміцнить обороноздатність України", - йдеться в документі.
Водночас документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.
Склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем був сформований 4 березня 2020 року на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради.
У разі затвердження Програми уряд отримає річний імунітет, а Рада не зможе звільнити прем'єра.